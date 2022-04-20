Zuhal Topal ve Esra Erol'un gözde gelin adaylarındandı! "Ne zaferinden bahsediyorsun" deyişi hala kulaklarda! Evlenen Songül'ün eşine de bakın!

Program program gezip hayalindeki eşi arayan gelin adayı Songül sonunda muradına erdi. Zuhal Topal'dan sonra Esra Erol'un izdivaç programına transfer olan Songül şimdilerde mutlu aile saadeti yaşıyor. Demet Akalın'a hayranlığı ile bilinen gelin adayı yayında söylediği şarkılarla hafızalarda yer edindi. Sesi gündem olan Songül son olarak Hadise'nin Prenses adlı şarkısını seslendirmiş ve "Ne zaferinden bahsediyorsun" deyişiyle çok konuşulmuştu. İşte Songül'ün düğününden kareler...