RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Zuhal Topal ve Esra Erol'un gözde gelin adaylarındandı! "Ne zaferinden bahsediyorsun" deyişi hala kulaklarda! Evlenen Songül'ün eşine de bakın!

Zuhal Topal ve Esra Erol'un gözde gelin adaylarındandı! "Ne zaferinden bahsediyorsun" deyişi hala kulaklarda! Evlenen Songül'ün eşine de bakın!

Fenomen gelin adayı Songül Yılmaz, aradığı aşkı nihayet buldu. İzdivaç programlarını tek tek gezen gezip beyaz atlı prensini arayan Songül ikinci kez evlendi. Önce Zuhal Topal'la İzdivaç programına katılan Songül Yılmaz burada hayalindeki eşi bulamayınca Esra Erol'la İzdivaç programına geçiş yapmıştı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen gelin adayının son halini ve eşini görenler bakakaldı.

20.04.2022 10:11 - Son Güncelleme: 20.04.2022 10:12
Ne zaferinden bahsediyorsun deyişi hala kulaklarda! Zuhal Topal ve Esra Erol’un gözde gelin adaylarındandı! Evlenen Songül’ün eşini görenler

Program program gezip hayalindeki eşi arayan gelin adayı Songül sonunda muradına erdi. Zuhal Topal'dan sonra Esra Erol'un izdivaç programına transfer olan Songül şimdilerde mutlu aile saadeti yaşıyor. Demet Akalın'a hayranlığı ile bilinen gelin adayı yayında söylediği şarkılarla hafızalarda yer edindi. Sesi gündem olan Songül son olarak Hadise'nin Prenses adlı şarkısını seslendirmiş ve "Ne zaferinden bahsediyorsun" deyişiyle çok konuşulmuştu. İşte Songül'ün düğününden kareler...

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Ne zaferinden bahsediyorsun deyişi hala kulaklarda! Zuhal Topal ve Esra Erol’un gözde gelin adaylarındandı! Evlenen Songül’ün eşini görenler

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarında söylediği şarkılarla hafızalara kazınan Songül Yılmaz, özellikle Hadise'nin 'Prenses' şarkısını seslendirirken detone olan sesiyle çok konuşulmuştu. İzleyicilerin televizyonlarının sesini kısmasına neden olan sesin sahibi Songül kendine has tavırlarıyla tanınmıştı.

Ne zaferinden bahsediyorsun deyişi hala kulaklarda! Zuhal Topal ve Esra Erol’un gözde gelin adaylarındandı! Evlenen Songül’ün eşini görenler

İzdivaç programlarının kaldırılmasından sonra adı unutulan ama sesi unutulmayan Songül programda ayrıca kimseyi de beğenmiyordu.

Ne zaferinden bahsediyorsun deyişi hala kulaklarda! Zuhal Topal ve Esra Erol’un gözde gelin adaylarındandı! Evlenen Songül’ün eşini görenler

BU KEZ HERKESİ ŞAŞIRTTI!

İzdivaç programlarının vazgeçilmez gelin adayı olan Songül uzun yıllar sonra evli olarak ortaya çıktı.

Ne zaferinden bahsediyorsun deyişi hala kulaklarda! Zuhal Topal ve Esra Erol’un gözde gelin adaylarındandı! Evlenen Songül’ün eşini görenler

HERKES ''EVLENEMEZ'' DİYORDU

Gelin adayı Songül için herkes "Evlenemez" diyordu; ama Songül herkesi şaşırtmayı başardı ve damat adayı Hüseyin ile evlendi.

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