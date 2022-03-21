Kısmetse Olur'un meşhur yarışmacısı Cansel Çördük'ün yatak pozu olay! Sosyal medyada yorum yağdı: "Bahar Candan değil mi bu?"

'Kısmetse Olur' programı ile tanınan Cansel Çördük paylaşımları ve değişimiyle sosyal medyayı sallıyor. Yurt dışında yaşayan eski yarışmacı son dönemde modellik ve şarkıcılık yapıyor. Yaptığı iddialı pozlarla öne çıkan Cansel Çördük son olarak minicik şortuyla yatarken çekilen pozlarını paylaştı.