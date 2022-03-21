Kısmetse Olur'un meşhur yarışmacısı Cansel Çördük'ün yatak pozu olay! Sosyal medyada yorum yağdı: "Bahar Candan değil mi bu?"
Kısmetse Olur'un meşhur yarışmacısı Cansel Çördük minicik şortuyla poz verince sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Değişimi ile tanınmaz hale gelen Cansel Çördük Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Son olarak yeni mesleği ile gündeme gelen Cansel, bu kez de yataktan verdiği minicik şortu ile adından söz ettirdi. Arda Turan'la yazışmalarıyla gündeme gelen Cansel Çördük'ün uatak pozunu görenler, "Bahar Candan değil mi o?" yorumlarında bulundu.
"BAHAR CANDAN DEĞİL Mİ BU?"
Kısmetse Olur'un meşhur yarışmacısı Cansel Çördük'ün yatak pozu olay oldu, sosyal medyada yorum yağdı...
'Kısmetse Olur' programı ile tanınan Cansel Çördük paylaşımları ve değişimiyle sosyal medyayı sallıyor. Yurt dışında yaşayan eski yarışmacı son dönemde modellik ve şarkıcılık yapıyor. Yaptığı iddialı pozlarla öne çıkan Cansel Çördük son olarak minicik şortuyla yatarken çekilen pozlarını paylaştı.
'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük köpeğiyle uyurken çekilen fotoğrafını paylaşınca kendisine yorum yağdı. Estetikli haliyle sık sık adından söz ettiren, bir dönem Arda Turan'la da yazışmaları ortaya çıkan yarışmacıyı herkes Bahar Candan'a benzetti.
Instagram'da fotoşoplu pozlarını sık sık paylaşan bir diğer yarışmacı Bahar Candan'a benzerliğiyle dikkat çeken Çördük bu yorumlara yanıt vermedi.
Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor. Yarışmadan sonra değişimiyle şoke eden Cansel Çördük son dönemde hayatını yurt dışında geçiriyor.