Zuhal Topal kolbastı oynadı korku dolu anlar! Yemekteyiz'e damga vuran anlar! Hem Zuhal Topal hem yarışmacı düştü! Son bölüm videosu korkuttu

TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son bölümünde olanlar oldu. Ünlü sunucu Trabzon'a konok oldu, yöresel kıyafetler giydi, kolbastı oynadı, sonunda da yere düştü. Her hafta farklı 5 yarışmacının yarıştığı ve yemeklerinin puanlandığı programda kazanan kişiye 50 bin TL para ödeülü veriliyor. Bu haftaki bölüm hem eğlendirirken hem de korku dolu anlara sahne oldu. Özellikle Zuhal Topal ve bugünkü yarışmacı Esen Berk'in yere düşüşü herkesi şoke etti. İşte detaylar!