Zuhal Topal kolbastı oynadı korku dolu anlar! Yemekteyiz'e damga vuran anlar! Hem Zuhal Topal hem yarışmacı düştü! Son bölüm videosu korkuttu
Yeni sezonda 15 bin TL olan büyük ödülü 50 bin TL'ye çıkartan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bu hafta Trabzon'a konuk oldu.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son bölümünde olanlar oldu. Ünlü sunucu Trabzon'a konok oldu, yöresel kıyafetler giydi, kolbastı oynadı, sonunda da yere düştü. Her hafta farklı 5 yarışmacının yarıştığı ve yemeklerinin puanlandığı programda kazanan kişiye 50 bin TL para ödeülü veriliyor. Bu haftaki bölüm hem eğlendirirken hem de korku dolu anlara sahne oldu. Özellikle Zuhal Topal ve bugünkü yarışmacı Esen Berk'in yere düşüşü herkesi şoke etti. İşte detaylar!
İstanbul çekimlerinin yanı sıra bölge bölge gezmeyi hedefleyen programın Kıbrıs'tan sonraki ikinci şehir dışı ayağı Trabzon oldu.
Ekranların vazgeçilmez yüzü Zuhal Topal, çekimlerin ilk gününde Trabzon meydanında "Trabzon Folklor Kulübü" ile birlikte horon tepti ve Trabzon halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Programın her bölümünde Trabzon'un farklı bir bölgesinde bulunan Topal, Sürmene'nin Yeniay köyünde çay topladı ve Hamsiköy'ün muhteşem manzarası eşliğinde meşhur Hamsiköy sütlacının tadına baktı.
Doğal güzelliklerle tarihin iç içe geçtiği Trabzon'da kuymak yemeyi de ihmal etmeyen başarılı sunucu, yöresel kıyafetleri giyip kolbastı bile oynadı.