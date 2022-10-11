İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses gelin oldu! Davul zurnayla evden çıktı göbek attı işte İmparator'un damadı Levent Dörter
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses gelin oldu! Davul zurnayla evden çıktı, göbek att... İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda üç-dört gelinlik birden giyen yeni dönem gelinlerine laf atarak, "Ben 13 gelinlik giyeceğim düğünümde" demişti... Beklenen gün geldi çattı. Dilan Çıtak Tatlıses ile müstakbel eşi event Dörter'den ilk kare geldi. Düğünün yapılacağı mekana doğru yolan çıkan çift 'gidiyoruz' notuyla fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Davul zurnayla evden çıkan Dilan Çıtak Tatlıses'in göbek attığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.
11.10.2022 16:46 - Son Güncelleme: 11.10.2022 16:59
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses gelin oldu! Davul zurnayla evden çıktı göbek attı. İşte İmparator'un damadı Levent Dörter...
. Gelinlik telaşı yaşadığını söyleyen Çıtak, "Her şey hazır ama bir türlü gelinliği beğenemedim, onun telaşı içindeyim" demişti. Ardından Çıtak, düğününde üç-dört gelinlik giyenlere takılmıştı: "Ben 13 gelinlik giyeceğim düğünümde! Şaka bir yana, beğendiğim iki model var, sanırım ikisini de giyeceğim. Kır düğünü yapacağım. Şahitlerim henüz belli değil."
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanıp, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tatlıses, geçtiğimiz günlerde akşam kına gecesi yaptı.