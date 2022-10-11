İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses gelin oldu! Davul zurnayla evden çıktı göbek attı işte İmparator’un damadı Levent Dörter

. Gelinlik telaşı yaşadığını söyleyen Çıtak, "Her şey hazır ama bir türlü gelinliği beğenemedim, onun telaşı içindeyim" demişti. Ardından Çıtak, düğününde üç-dört gelinlik giyenlere takılmıştı: "Ben 13 gelinlik giyeceğim düğünümde! Şaka bir yana, beğendiğim iki model var, sanırım ikisini de giyeceğim. Kır düğünü yapacağım. Şahitlerim henüz belli değil."