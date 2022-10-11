Ayrılık kararıyla şoke eden Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliği ile hayran bıraktı! Kıvanç ve güzeller güzeli...
Bir kaç ay önce baba olan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün yaptığı ayrılık açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Beren Saat'le, yeni dizisinin çekimleri için New York'a giden, tamamladıktan sonra yeni dizisi Kral Kaybederse için kamera karşısına geçmesi beklenen Tatlıtuğ, dizinin kadrosundan ayrıldığını açıkladı. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında araştırma yapanlar kız kardeşini görünce şaştı kaldı. İşte başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
11.10.2022 16:58 - Son Güncelleme: 11.10.2022 16:58
Son dönemde yaptığı dizilerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ ani bir kararla Kral Kaybederse dizisinden ayrıldı.
İşte güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...