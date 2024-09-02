Zuhal Topal 4 katlı lüks villasının kapılarını ilk defa açtı! Evin içinde sinema salonu bile var

27 Ağustos 2008 yılında Korhan Saygıner ile nikah masasına oturan Zuhal Topal, yıllardır Türkiye'nin televizyon yıldızlarından biri olarak tanınıyor. Ancak bu kez dikkatleri üzerine çeken şey, ekranlardaki performansı değil, yaşadığı lüks villa! Zuhal Topal, 4 katlı muhteşem villasının kapılarını ilk defa açtı ve evin içindeki detaylar hayran bıraktı. İşte Zuhal Topal'ın evi...