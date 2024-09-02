Ahu Tuğba'nın kızının babası bakın kimmiş! İşte son evliliğini o isimle yapan Yeşilçam yıldızının düğün fotoğrafları...

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'dan acı haber geldi! Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır gibi usta isimlerle Yeşilçam'da sayısız eserde rol alan Ahu Tuğba vefat haberiyle milyonları hüzne boğdu. Ünlü oyuncunun ölümü sonrası kızı Anjelik'in babası da merak konusu oldu. İşte daha önce 3 kere nikah masasına oturan Ahu Tuğba'nın son evliliği ve düğün fotoğrafları...

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"BONCUK GÖZLÜM BUZ GİBİ OLMUŞ"

Annesinin cansız bedenini evde gören kızı Anjelik, ilk kez konuştu. Anjelik, "Uyandığımda annemden ses gelmedi ve bir süre sonra yanına gittim, boncuk gözlüm buz gibi olmuş... Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi keşke öyle görmeseydim, çok kötüyüm. Annem benim için çok fedakarlıklar yaptı. 14 yıl hayatına kimseyi almadı. Tek önceliği ben oldum, beni okutmak için çok fedakarlıklar yaptı." açıklamalarında bulundu.