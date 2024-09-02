Jose Mourinho'nun 20 numarası Cengiz Ünder sarışın güzele vuruldu! Fenerbahçeliler 'yengemiz' yorumları yağdırdı

Jose Mourinho'nun 20 numaralı yıldızı Cengiz Ünder, aşk bombasını patlattı! Fenerbahçe formasıyla sahalarda adından sıkça söz ettiren Cengiz Ünder, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. Sevgilisiyle fotoğrafını hikayesinde paylaşarak bir kere daha ilan-ı aşk eden Cengiz Ünder, Fenerbahçeli taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Sarışın güzelin fotoğraflarını, taraftarlar 'yengemiz' yorumlarıyla donattı.
Jose Mourinho'nun 20 numaralı yıldızı Cengiz Ünder, aşk bombasını bir kere daha patlattı! Fenerbahçe formasıyla sahalarda adından sıkça söz ettiren Cengiz Ünder, bu kez özel hayatıyla gündem oldu.
Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euroluk rekor bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, sakatlıklarıyla inişli-çıkışlı bir sezon geçirdi.
Ancak Fenerbahçe'ye transferiyle ortalığı kasıp kavuran Cengiz Ünder, beklentinin altında kaldı.