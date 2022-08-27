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Haberler Magazin Züğürt Ağa'nın yıldızı Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Hercai'de de oynamış

Züğürt Ağa'nın yıldızı Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Hercai'de de oynamış

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen,7'den 70'e herkesin hayatına şüphesiz ki bir şekilde dokundu... Eşkıya, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Davaro, Banker Bilo, Şabanoğlu Şaban gibi hala hafızalardan silinmeyen yüzlerce filmde rol alan Şener Şen, özellikle usta oyuncu Kemal Sunal ile rol aldıkları filmlerde büyük işler ortaya çıkardı. Züğürt Ağa filminin yayınlanması nedeniyle usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşinin kim olduğunu görünce çok şaşırdı. Meğer o isim atv ekranlarının fenomen yapımı Hercai'de de rol almış. İşte detaylar...

27.08.2022 17:11 - Son Güncelleme: 27.08.2022 17:11
Züğürt Ağa’nın yıldızı Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Hercai’de de oynamış

Züğürt Ağa filminin yayınlanması nedeniyle Şener Şen, en çok aratılan isimleden biri oldu.

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Züğürt Ağa’nın yıldızı Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Hercai’de de oynamış

Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol alan o isim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin görünce hayrete düşürecek akrabalıkları.

Züğürt Ağa’nın yıldızı Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Hercai’de de oynamış

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Züğürt Ağa’nın yıldızı Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Hercai’de de oynamış
Züğürt Ağa’nın yıldızı Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Hercai’de de oynamış

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