Davut Güloğlu’nun sır gibi sakladığı oğluna bakın! Rize’ye kız istemeye gittiler! İlk kare geldi! Müstakbel gelini Nursena...
İlk albümü 'Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi' ile müzik sektörüne giriş yapan ve 2000'li yılların başında çıkardığı 'Nurcanım'la ile hafızalara kazınan Davut Güloğlu cephesinden müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, oğlu Cengizhan için Rize'ye kız istemeye gitti. Cengizhan Davuoğlu ile Nursena Yazıcı'nın nişan töreninden ilk karede geldi. Cengizhan babasına benzerliğiyle dikkat çekerken Davutoğlu'nun müstakbel gelini güzelliğiyle büyüledi. İşte Davut Güloğlu'nun sır gibi sakladığı oğlu ve müstakbel gelini...
27.08.2022 18:13 - Son Güncelleme: 27.08.2022 23:32
13 yaşında annesini ve 14 yaşında ise babasını kaybeden Davut Güloğlu, zor bir çocukluk getirdi ve daha sonra Rize'den İstanbul'a göç etti.
İstanbul'a gelen ve gençlik yıllarında hayatını toptancılık ile kazanan Güloğlu, Arif Sağ'ın kursuna yazılarak müzik hayatına atıldı. Bunun üzerine Davutoğlu'nun hayatı tümden değişti.
Davut Güloğlu müstakbel gelini için soluğu Rize'de aldı | VİDEO
2001 yılının Ocak ayında 'Nurcanım' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, yerel şöhretini ulusal boyutlara taşıdı.