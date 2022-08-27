Masterchef Serpilay'a bak sen! Nerede yarışmadaki o ağlak kız nerede bu dekolteli kız! Ece Seçkin'le yan yana görenler...
Masterchef'in 2022 sezonu epey olaylı başladı... Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen 18 yarışmacı ve yedek yarışmacılar varlarını yoklarını mutfakta sergiliyorlar. İlk haftanın kırmızı takım kaptanı olan Serpilay, yarışma başladığı günden bu yana epey dikkat çekiyor. Hassas yapısıyla sosyal medyada çok konuşulan ve şarkıcı Ece Seçkin'e benzetilen Serpilay Salkım'ın Instagram hallerini görenler gözlerine inanamadı.
27.08.2022 16:51 - Son Güncelleme: 27.08.2022 16:51