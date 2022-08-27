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Haberler Magazin Masterchef Serpilay'a bak sen! Nerede yarışmadaki o ağlak kız nerede bu dekolteli kız! Ece Seçkin'le yan yana görenler...

Masterchef Serpilay'a bak sen! Nerede yarışmadaki o ağlak kız nerede bu dekolteli kız! Ece Seçkin'le yan yana görenler...

Masterchef'in 2022 sezonu epey olaylı başladı... Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen 18 yarışmacı ve yedek yarışmacılar varlarını yoklarını mutfakta sergiliyorlar. İlk haftanın kırmızı takım kaptanı olan Serpilay, yarışma başladığı günden bu yana epey dikkat çekiyor. Hassas yapısıyla sosyal medyada çok konuşulan ve şarkıcı Ece Seçkin'e benzetilen Serpilay Salkım'ın Instagram hallerini görenler gözlerine inanamadı.

27.08.2022 16:51 - Son Güncelleme: 27.08.2022 16:51
Masterchef Serpilay’a bak sen! Nerede yarışmadaki o ağlak kız nerede bu dekolteli kız! Ece Seçkin’le yan yana görenler...

Masterchef'in en çok konuşulan yarışmacılarından biri de Serpilay Salkım oldu.

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Masterchef Serpilay’a bak sen! Nerede yarışmadaki o ağlak kız nerede bu dekolteli kız! Ece Seçkin’le yan yana görenler...

Serpilay Salkım, MasterChef 2022'nin ana kadroda yer alan yarışmacılarından biri oldu.

Masterchef Serpilay’a bak sen! Nerede yarışmadaki o ağlak kız nerede bu dekolteli kız! Ece Seçkin’le yan yana görenler...

Serpilay Salkım MasterChef'in 18. yarışmacısı olarak ana kadroda yer aldı.

Masterchef Serpilay’a bak sen! Nerede yarışmadaki o ağlak kız nerede bu dekolteli kız! Ece Seçkin’le yan yana görenler...

İlk haftadan kırmız takım kaptanı olan Serpilay Salkım, 2-1'lik bir mağlubiyet aldı.

Masterchef Serpilay’a bak sen! Nerede yarışmadaki o ağlak kız nerede bu dekolteli kız! Ece Seçkin’le yan yana görenler...

Tavırları ve performansı ile dikkat çeken Serpilay Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla fenomenleri aratmadı.

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