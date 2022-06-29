Züğürt Ağa’nın yıldızı Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızına bakın hayran bıraktı! Gören dilini ısırdı! Babasıyla benzerliği şoke etti
Türk sinemasının sevilen ismi Şener Şen, kadrosunda Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel, Atilla Yiğit, Can Kolukısa, Bahri Selin gibi isimlerin yer aldığı 1895 yapımı Züğürt Ağa filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Şanlıurfa'nın Sultantepe Köyü'nde çekilen filmde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam'ın usta ismi Ali Şen'in oğlu olarak dünyaya gelen ve ünlü oyuncu İnci Şen'le kardeş olan Şener Şen'in özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü güzeller güzeli kızını görenler ise hayran kaldı. Öte yandan baba-kızın benzerliği şoke etti. İşte Şener Şen'in sır gibi sakladığı biricik kızı...
29.06.2022 20:22 - Son Güncelleme: 29.06.2022 20:22
Yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'ın yaptığı, senaryosunu ise usta isim Yavuz Turgul'un kaleme aldığı Züğürt Ağa filmi, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.
ŞENER ŞEN KİMDİR?
Adana'da dünyaya gelen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı. Radyo tiyatrolarında da oynadı. Ancak tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği için sinemaya girmek zorunda kaldı.