Yeşilçam’ın Tecavüzcü Coşkun'uydu! Coşkun Göğen’in son haline bakın! Gören tanımakta zorlandı! Kemal Sunal efsanesi Gerzek Şaban’la...
Yeşilçam'ın en kötü karakterinden Tecavüzcü Coşkun'a hayat veren ve bu rolüyle hafızalara kazınan Coşkun Göğen, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1980 yapımı Türk filmi Gerzek Şaban'ın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun son halini merak edip araştırmaya başladı. Başrolünü Kemal Sunal'ın üstlendiği Gerzek Şaban filminde 'Kiralık Katil' rolüyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Yeşilçam yıldızı Coşkun Göğen'in son hali...
29.06.2022 21:12 - Son Güncelleme: 29.06.2022 21:12
Coşkun Göğen, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı Kemal Sunal efsanesi Gerzek Şaban'ın bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
COŞKUN GÖĞEN KİMDİR?
17 yaşında bulunduğu dans grubu sayesinde Yeşilçam'a giren Coşkun Göğen, Yeşilçam'ın en kötü ve unutulmaz karakterlerinden biri olan Tecavüzcü Coşkun'a hayat verdi.
İlk defa Asi Gençler filminde canlandırdığı Tecavüzcü Coşkun karakteri ile ün kazanan oyuncu, 1971-1997 arasında evli kaldı. 3 kız çocuğu bulunan Coşkun Göğen, Antalyaspor taraftarı olarak amigoluk yapıyor. Aynı zamanda Antalya'da bar işletiyor.
COŞKUN GÖĞEN'İN İTİRAFLARI
Coşkun Göğen geçen yıllarda rol arkadaşları hakkında yaptığı itiraflarla gündem olmuştu.