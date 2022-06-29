Ebru Şahin yine ortalığı yaktı kavurdu! Cedi Osman’ın müstakbel eşi mini şortunun altına çizmelerini çekti sosyal medyayı yıktı geçti
Ebru Şahin yine ortalığı yaktı kavurdu! Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle büyük beğeni toplayan Ebru Şahin, son günlerde nişanlısı Cedi Osman ile sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Düğün tarihi belli olan çift geri sayıma başlarken Ebru Şahin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, Amsterdam'da verdiği iddialı pozları Instagram'da yayınlayarak sosyal medyaya damga vurdu. Mini şortunu çizmeyle kombinleyen Şahin, hem güzelliği hem de fit haliyle beğeni topladı. İşte Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
29.06.2022 19:48 - Son Güncelleme: 29.06.2022 19:48
Nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Ebru Şahin ve NBA oyuncusu Cedi Osman, geçen günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı.