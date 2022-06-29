Vav TV İzle
Haberler Magazin Ebru Şahin yine ortalığı yaktı kavurdu! Cedi Osman’ın müstakbel eşi mini şortunun altına çizmelerini çekti sosyal medyayı yıktı geçti

Ebru Şahin yine ortalığı yaktı kavurdu! Cedi Osman’ın müstakbel eşi mini şortunun altına çizmelerini çekti sosyal medyayı yıktı geçti

Ebru Şahin yine ortalığı yaktı kavurdu! Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle büyük beğeni toplayan Ebru Şahin, son günlerde nişanlısı Cedi Osman ile sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Düğün tarihi belli olan çift geri sayıma başlarken Ebru Şahin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, Amsterdam'da verdiği iddialı pozları Instagram'da yayınlayarak sosyal medyaya damga vurdu. Mini şortunu çizmeyle kombinleyen Şahin, hem güzelliği hem de fit haliyle beğeni topladı. İşte Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

29.06.2022 19:48 - Son Güncelleme: 29.06.2022 19:48
Ebru Şahin yine ortalığı yaktı kavurdu! Cedi Osman’ın müstakbel eşi mini şortunun altına çizmelerini çekti sosyal medyayı yıktı geçti

Nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Ebru Şahin ve NBA oyuncusu Cedi Osman, geçen günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şahin yine ortalığı yaktı kavurdu! Cedi Osman’ın müstakbel eşi mini şortunun altına çizmelerini çekti sosyal medyayı yıktı geçti

Tekirdağ'da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişan yüzüklerini takan çiftin düğün tarihi de belli oldu.

Ebru Şahin yine ortalığı yaktı kavurdu! Cedi Osman’ın müstakbel eşi mini şortunun altına çizmelerini çekti sosyal medyayı yıktı geçti

Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen güzel oyuncu, Amerika'da düğün yapılacak haberleri hakkında "Biz de gazetelerde gördük bu haberi. Düğünümüz Türkiye'de olacak" dedi.

Ebru Şahin yine ortalığı yaktı kavurdu! Cedi Osman’ın müstakbel eşi mini şortunun altına çizmelerini çekti sosyal medyayı yıktı geçti

Düğün için gün saymaya başlayan Şahin, "Tüm hazırlıkları halettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz." diyerek alışverişlerine kaldığı yerden devam etti.

Ebru Şahin yine ortalığı yaktı kavurdu! Cedi Osman’ın müstakbel eşi mini şortunun altına çizmelerini çekti sosyal medyayı yıktı geçti

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın 7 Temmuz'da aşklarının başladığı Çeşme'de düğün yapacakları öğrenildi.

SON DAKİKA