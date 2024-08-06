Züğürt Ağa'nın Kiraz'ı Nilgün Nazlı şimdi 56 yaşında! Son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen’in partneri...

Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel'in başrollerini paylaştığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Züğürt Ağa'da Kiraz karakterini canlandıran Nilgün Nazlı, yıllar sonra gündem oldu. Filmdeki "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazınan oyuncunun son halini görenler ise tanımakta zorlandı. İşte şimdilerde 56 yaşında olan Nilgün Nazlı'nın son hali...