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Züğürt Ağa'nın Kiraz'ı Nilgün Nazlı şimdi 56 yaşında! Son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen’in partneri...

Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel'in başrollerini paylaştığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Züğürt Ağa'da Kiraz karakterini canlandıran Nilgün Nazlı, yıllar sonra gündem oldu. Filmdeki "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazınan oyuncunun son halini görenler ise tanımakta zorlandı. İşte şimdilerde 56 yaşında olan Nilgün Nazlı'nın son hali...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 16:24 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 16:24
Züğürt Ağa’nın Kiraz’ı Nilgün Nazlı şimdi 56 yaşında! Son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen’in partneri... 1

Başrolünü Şener Şen'in üstlendiği Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini yaptığı Züğürt Ağa filminde Kiraz karakterini canlandıran Nilgün Nazlı yıllar sonra gündem oldu.

Züğürt Ağa’nın Kiraz’ı Nilgün Nazlı şimdi 56 yaşında! Son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen’in partneri... 2

Şimdilerde 56 yaşında olan ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Züğürt Ağa’nın Kiraz’ı Nilgün Nazlı şimdi 56 yaşında! Son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen’in partneri... 3

Hayranları, Nilgün Nazlı'yı tanımakta zorlanırken "Hala çok güzel" yorumunda bulundu.

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