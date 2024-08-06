Züğürt Ağa'nın Kiraz'ı Nilgün Nazlı şimdi 56 yaşında! Son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen’in partneri...

Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel'in başrollerini paylaştığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Züğürt Ağa'da Kiraz karakterini canlandıran Nilgün Nazlı, yıllar sonra gündem oldu. Filmdeki "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazınan oyuncunun son halini görenler ise tanımakta zorlandı. İşte şimdilerde 56 yaşında olan Nilgün Nazlı'nın son hali...
Başrolünü Şener Şen'in üstlendiği Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini yaptığı Züğürt Ağa filminde Kiraz karakterini canlandıran Nilgün Nazlı yıllar sonra gündem oldu.
Şimdilerde 56 yaşında olan ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Hayranları, Nilgün Nazlı'yı tanımakta zorlanırken "Hala çok güzel" yorumunda bulundu.