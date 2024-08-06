Kerem Bürsin, Mehmet Ali Erbil’i çileden çıkardı! Yerden yere vurdu: “Saygısızlıktan da öte terbiyesizlik”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, telefon ile bağlandığı bir magazin programında Altın Küre Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenen Kerem Bürsin'i yerden yere vurdu. Büşra Pekin ile gecede sunuculuk görevini yerine getiren Bürsin'in elleri cebindeyken konuşması, Erbil'i kızdırdı. Ünlü şovmen, geceye dair eleştirilerin yanı sıra Bürsin'in oyunculuğuyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, bu kez oyuncu Kerem Bürsin ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti.
Kerem Bürsin, Büşra Pekin ile 2 Ağustos'ta Bodrum'da gerçekleştirilen Altın Küre'nin sunuculuğunu üstlendi.
Sharon Stone'nin 'Global İkon Ödülü' aldığı gecede Bürsin'in sahnedeki performansı, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı.