Kerem Bürsin, Mehmet Ali Erbil’i çileden çıkardı! Yerden yere vurdu: “Saygısızlıktan da öte terbiyesizlik”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, telefon ile bağlandığı bir magazin programında Altın Küre Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenen Kerem Bürsin'i yerden yere vurdu. Büşra Pekin ile gecede sunuculuk görevini yerine getiren Bürsin'in elleri cebindeyken konuşması, Erbil'i kızdırdı. Ünlü şovmen, geceye dair eleştirilerin yanı sıra Bürsin'in oyunculuğuyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...