Hala 35 gibi görünmesinin sırrı bakın ne! 75'lik Semiramis Pekkan güzellik sırlarını tek tek açıkladı! "Kahvaltıda mutlaka..."

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın kardeşi olan Semiramis Pekkan, YouTube üzerinde açtığı kanal ile hayranlarına güzellik ve bakım tavsiyeleri sunmaya başladı. 30 Eylül 1948 doğumlu olan Semiramis Pekkan, zamana meydan okuyan güzelliği ile göz dolduruyor ve gençlik sırlarını takipçileriyle paylaşarak onlara ilham veriyor. Kendi günlük yaşamından özel anları da paylaşan Pekkan, cilt bakımı ve makyaj gibi konularda bilgiler vererek takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.