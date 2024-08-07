Hala 35 gibi görünmesinin sırrı bakın ne! 75'lik Semiramis Pekkan güzellik sırlarını tek tek açıkladı! "Kahvaltıda mutlaka..."

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın kardeşi olan Semiramis Pekkan, YouTube üzerinde açtığı kanal ile hayranlarına güzellik ve bakım tavsiyeleri sunmaya başladı. 30 Eylül 1948 doğumlu olan Semiramis Pekkan, zamana meydan okuyan güzelliği ile göz dolduruyor ve gençlik sırlarını takipçileriyle paylaşarak onlara ilham veriyor. Kendi günlük yaşamından özel anları da paylaşan Pekkan, cilt bakımı ve makyaj gibi konularda bilgiler vererek takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalı, güzellik tutkunları için vazgeçilmez bir kaynak haline geldi. Pekkan, videolarında hem kendi deneyimlerini paylaşarak hem de farklı ürün ve yöntemleri tanıtarak takipçilerine zengin bir içerik sunuyor. İşte Semiramis Pekkan'ın 2023 yılında kendi kanalında verdiği güzellik tavsiyelerinden derlemeler…
Semiramis Pekkan, geçtiğimiz yıl kendi YouTube kanalında güzellik sırlarını paylaştı. Pekkan'ın cilt bakımından saç bakımına kadar pek çok alanda verdiği ipuçları, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.
İşte Semiramis Pekkan'ın ağzından güzellik tavsiyeleri: