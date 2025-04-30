Ziynet Sali 50 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Simge Sağın’dan: Tam bir fıstıksın!

'Kalbim Tatilde', 'Uyku Tutmadı', 'Ağlar mıyım? Ağlamam' gibi hit şarkılarıyla bilinen şarkıcı Ziynet Sali, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla zaman zaman magazin manşetlerinde yer aldı.
Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 50 yaşına giren ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabında doğum gününden kareleri yayınladı.
Ziynet Sali, doğum günüyle ilgili yaptığı paylaşımına şu notu ekledi: "Bu nasıl 50 böyle? Günümü güzelleştiren, arayan, soran, evimi çiçek bahçesine çeviren, güzel dileklerini ileten tüm sevenlerime kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. Sevgi ne güzel şey"
2,1 milyon takipçisi bulunan hesabından kareleri sevenlerinin beğenisine sunan ünlü isme kısa sürede tebrik ve mutluluklar şeklinde mesajlar geldi.
İLTİFAT YAĞDI!
Öte yandan 50 yaşına basan Ziynet Sali'ye iltifat yağdı. Instagram'ı sallayan Sali için "50 değil 20! Taş bebek", "50 mi bu gerçek mi?", "Ne 50 mi gerçekten? İnanmam 35 gibi görünüyorsunuz" yorumları yapıldı.
Simge Sağın da meslektaşının havalı pozlarına kayıtsız kalamadı ve "Tam bir fıstıksın" ifadelerini kullandı.