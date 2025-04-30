Ziynet Sali 50 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Simge Sağın’dan: Tam bir fıstıksın!

Ziynet Sali, doğum günüyle ilgili yaptığı paylaşımına şu notu ekledi: "Bu nasıl 50 böyle? Günümü güzelleştiren, arayan, soran, evimi çiçek bahçesine çeviren, güzel dileklerini ileten tüm sevenlerime kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. Sevgi ne güzel şey"