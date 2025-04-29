2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

🌙 Akşam Yemeği 🍲 Sebze çorbası (havuç, kabak, brokoli ile hazırlanmış)

🥦 Buharda pişmiş sebzeler (brokoli, karnabahar, havuç)

🍋 Üzerine limon sıkılmış küçük bir yeşil salata

🌌 Gece (İhtiyaç duyulursa küçük atıştırmalık) 🍏 1 küçük yeşil elma

🥛 Bir bardak şekersiz badem sütü

🏋️‍♀️ 1. PROFESYONEL DESTEKLE GÜÇLÜ BİR EGZERSİZ PROGRAMI Rosie Huntington-Whiteley, doğumdan sonra eski formuna dönmek için acele etmediğini, vücudunun toparlanması için kendisine zaman tanıdığını belirtti. İlk aylarda düşük tempolu yürüyüşler ve hafif esneme hareketleriyle başlayan Rosie, zamanla pilates ve fonksiyonel egzersizlere ağırlık verdi.

Özellikle uyguladığı program: Haftada 3 gün mat pilates

Haftada 2 gün ağırlıkla güç antrenmanı

Günlük 30 dakikalık tempolu yürüyüş Rosie, egzersizleri "kendi bedenini dinleyerek" kademeli olarak artırdığını ve asla kendini aşırı zorlamadığını vurguladı.

🥗 2. ANTİ-İNFLAMATUAR BESLENME Zayıflama sürecinde en önemli noktalardan biri de beslenme oldu. Rosie, hamilelik sonrası döneminde şişkinlik ve iltihaplanmayı azaltan anti-inflamatuar bir diyet uyguladı. Menüsünden örnekler: 🍳 Sabah: Organik yumurta + avokado + glütensiz ekmek

🥗 Öğle: Izgara somon + kinoa salatası

🍲 Akşam: Sebze çorbası + fırınlanmış sebzeler

☕ Atıştırmalıklar: Badem, chia pudingi, zerdeçal çayı Şeker, işlenmiş gıdalar ve gluten tüketimini minimumda tutarak bağışıklık sistemini ve sindirimi destekledi.