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2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

Ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği etkileyici pozlarla hayranlarını büyülerken, doğum sonrası formunu nasıl geri kazandığını da açık yüreklilikle anlattı.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 21:20 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 21:20
2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda da doğum sonrası yaşadığı değişimlere değinen Rosie Huntington-Whiteley, vücudunun yeniden toparlanma sürecinde sabırla hareket ettiğini ve sosyal medyada gördüğü "hızlı dönüşüm" hikayelerine kapılmadığını vurgulamıştı. İşte Rosie'nin doğumdan sonra kilo verme sırrı...

2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

🥑 ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY'NİN ÖRNEK DİYET LİSTESİ

🌅 Sabah (Kahvaltı)

  • 🍳 2 adet organik yumurta (haşlanmış veya poşe)

  • 🥑 Yarım avokado dilimleri

  • 🍞 1 dilim glütensiz ekmek

  • ☕ Bitki çayı veya şekersiz kahve

2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

🌞 Ara Öğün

  • 🥜 Bir avuç badem veya ceviz

  • 🍓 Bir avuç taze çilek veya böğürtlen

2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

🥗 Öğle Yemeği

  • 🐟 Izgara somon veya fırınlanmış tavuk göğsü

  • 🥗 Bol yeşillikli kinoa salatası (roka, ıspanak, salatalık, zeytinyağı ve limon)

  • 🥑 Ekstra birkaç dilim avokado

2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

☀️ Ara Öğün

  • 🥣 Chia pudingi (badem sütüyle hazırlanmış, üzerine birkaç yaban mersini eklenmiş)

  • 🍵 Zerdeçal veya matcha çayı

2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

🌙 Akşam Yemeği

  • 🍲 Sebze çorbası (havuç, kabak, brokoli ile hazırlanmış)

  • 🥦 Buharda pişmiş sebzeler (brokoli, karnabahar, havuç)

  • 🍋 Üzerine limon sıkılmış küçük bir yeşil salata

2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

🌌 Gece (İhtiyaç duyulursa küçük atıştırmalık)

  • 🍏 1 küçük yeşil elma

  • 🥛 Bir bardak şekersiz badem sütü

2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

🏋️‍♀️ 1. PROFESYONEL DESTEKLE GÜÇLÜ BİR EGZERSİZ PROGRAMI

Rosie Huntington-Whiteley, doğumdan sonra eski formuna dönmek için acele etmediğini, vücudunun toparlanması için kendisine zaman tanıdığını belirtti. İlk aylarda düşük tempolu yürüyüşler ve hafif esneme hareketleriyle başlayan Rosie, zamanla pilates ve fonksiyonel egzersizlere ağırlık verdi.
Özellikle uyguladığı program:

  • Haftada 3 gün mat pilates

  • Haftada 2 gün ağırlıkla güç antrenmanı

  • Günlük 30 dakikalık tempolu yürüyüş

Rosie, egzersizleri "kendi bedenini dinleyerek" kademeli olarak artırdığını ve asla kendini aşırı zorlamadığını vurguladı.

2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

🥗 2. ANTİ-İNFLAMATUAR BESLENME

Zayıflama sürecinde en önemli noktalardan biri de beslenme oldu. Rosie, hamilelik sonrası döneminde şişkinlik ve iltihaplanmayı azaltan anti-inflamatuar bir diyet uyguladı.

Menüsünden örnekler:

  • 🍳 Sabah: Organik yumurta + avokado + glütensiz ekmek

  • 🥗 Öğle: Izgara somon + kinoa salatası

  • 🍲 Akşam: Sebze çorbası + fırınlanmış sebzeler

  • ☕ Atıştırmalıklar: Badem, chia pudingi, zerdeçal çayı

Şeker, işlenmiş gıdalar ve gluten tüketimini minimumda tutarak bağışıklık sistemini ve sindirimi destekledi.

2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

🧘‍♀️ 3. ZİHİNSEL SAĞLIK: MEDİTASYON VE NEFES ÇALIŞMALARI

Rosie, sadece fiziksel değil zihinsel olarak da güçlü kalmaya önem verdi. Annelik stresiyle başa çıkmak için günlük meditasyon ve nefes egzersizleri uyguladı.
Günde 10 dakika "nefese odaklanma" tekniği ile kaygı seviyelerini düşürüp, motivasyonunu korudu.

2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

🍼 4. GERÇEKÇİ HEDEFLER VE SABIR

Rosie röportajında şu önemli ifadeyi kullandı:

"Vücudumun tam olarak toparlanması neredeyse iki yıl sürdü. Hedef değil, süreç önemli. Kendime ve bedenime şefkat göstermeyi öğrendim."

Bu sabırlı yaklaşımı sayesinde hem beden hem de ruh sağlığını koruyarak sağlıklı bir dönüşüm yaşadı.

2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram

2 çocuk sonrası bu yöntemi denedi! 34 bedene geri döndüren zayıflama sırrı

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram