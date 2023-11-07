Zina davası! Tuba Ünsal'ın eski sevgilisi Serdar Turan’a 4 yıllık eşinden hamle! “Ortak hayat sürmeleri mümkün değil”

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Tuba Ünsal, Elisabeth Mas Vall ile evli olan Caner Karaloğlu ile aşk yaşamasıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Ünsal daha sonra da Serdar Turan'la aşk yaşamaya başlamıştı. Tuba Ünsal'ın eski sevgilisi Serdar Turan, 4 senelik eşi Çılga Turan'a boşanma davası açtı. Çılga Turan'dan da karşı hamle gecikmedi. ABD'de yaşayan Çılga Turan, "Eşim beni aldatıyor" diyerek zina davası açtı. İşte detaylar...
Tuba Ünsal, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Yaşadığı aşklarla dikkat çeken Ünsal, Caner Karaloğlu ile süre gündem olmuştu.
Tuba Ünsal, Elisabeth Mas Vall ile evliyken Caner Karaloğlu ile aşk yaşamış ve iki kadın bu sebeple gerilerek kavga etmişti.
Bir mekanda kavga eden ikili daha sonra ise davalık olmuştu. Ünsal kısa süre sonra Caner Karaloğlu ile ayrılmıştı.