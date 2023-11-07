Zina davası! Tuba Ünsal'ın eski sevgilisi Serdar Turan’a 4 yıllık eşinden hamle! “Ortak hayat sürmeleri mümkün değil”

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Tuba Ünsal, Elisabeth Mas Vall ile evli olan Caner Karaloğlu ile aşk yaşamasıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Ünsal daha sonra da Serdar Turan'la aşk yaşamaya başlamıştı. Tuba Ünsal'ın eski sevgilisi Serdar Turan, 4 senelik eşi Çılga Turan'a boşanma davası açtı. Çılga Turan'dan da karşı hamle gecikmedi. ABD'de yaşayan Çılga Turan, "Eşim beni aldatıyor" diyerek zina davası açtı. İşte detaylar...