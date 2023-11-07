7 yıl evli kalmışlardı! Tuğba Altıntop’un eski eşi Rafet El Roman bombayı patlattı: Evlilik sürprizi gelebilir! 3. kez nikah masasına...

Tuğba Altıntop ile 1996-2003 yılları arasında evli kalan ve bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kızı olan Rafet El Roman, son açıklamalarıyla dikkat çekti. Bir dönem kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf ederek adından söz ettiren El Roman, bu kez evlilik açıklamasıyla gündem oldu. İşte "Her an evlilik kararı alabiliriz" diyen üç çocuk babası Rafet El Roman'ın o açıklaması...
1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı sene dönemin popüler isimlerinden Rafet El Roman ile dünyaevine girdi.
Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu olan ünlü çift, 2003 yılında olaylı bir şekilde boşandı.
Olaylı bir şekilde yollarını ayıran Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop, boşanma davası ve velayet tartışmalarıyla uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.