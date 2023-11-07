7 yıl evli kalmışlardı! Tuğba Altıntop’un eski eşi Rafet El Roman bombayı patlattı: Evlilik sürprizi gelebilir! 3. kez nikah masasına...

Tuğba Altıntop ile 1996-2003 yılları arasında evli kalan ve bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kızı olan Rafet El Roman, son açıklamalarıyla dikkat çekti. Bir dönem kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf ederek adından söz ettiren El Roman, bu kez evlilik açıklamasıyla gündem oldu. İşte "Her an evlilik kararı alabiliriz" diyen üç çocuk babası Rafet El Roman'ın o açıklaması...