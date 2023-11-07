İlanı aşkın bir nedeni varmış! Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira bebek mi bekliyor? Hamilelik iddiası olay

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan yaşayan çift cephesinden flaş bir iddia geldi. Torreira ile aşkını ilan eden Devrim Özkan'ın hamile olduğu öne sürüldü. İşte flaş iddianın tüm detayları...