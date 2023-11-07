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İlanı aşkın bir nedeni varmış! Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira bebek mi bekliyor? Hamilelik iddiası olay

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan yaşayan çift cephesinden flaş bir iddia geldi. Torreira ile aşkını ilan eden Devrim Özkan'ın hamile olduğu öne sürüldü. İşte flaş iddianın tüm detayları...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 13:41 Güncelleme 07 Kasım 2023, 14:05
İlanı aşkın bir nedeni varmış! Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira bebek mi bekliyor? Hamilelik iddiası olay 1

Son dönemde kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayan Devrim Özkan, aşk hayatıyla da gündeme oturdu.

İlanı aşkın bir nedeni varmış! Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira bebek mi bekliyor? Hamilelik iddiası olay 2

Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum gününde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ile samimi bir şekilde poz veren Devrim Özkan aşk dedikodularının başlamasına neden olmuştu.

İlanı aşkın bir nedeni varmış! Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira bebek mi bekliyor? Hamilelik iddiası olay 3

Üst üste itirafların ardından Lucas Torreira, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yapmıştı.

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