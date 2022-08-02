Zeynep Tokuş’un gözünden sakındığı kızına bakın! Güzelliğiyle annesini solladı! “Boynuz kulağı geçmiş” Vizontele’nin Asiye’siydi...
Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı Vizontele filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Hikayesi Hakkari'de geçmesine rağmen burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle Van'ın Gevaş ilçesinde çekilen filmde Asiye karakterini canlandıran Zeynep Tokuş ise yayının ekrana gelmesi üzerine gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile başrollerini paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş'un hayatı merak edildi. Tokuş hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin kızıyla yaptığı yoga hareketlerini görünce "Boynuz kulağı geçmiş" dedi. Öte yandan Tokuş'un biricik kızı güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Zeynep Tokuş'un güzeller güzeli kızı...
02.08.2022 20:46 - Son Güncelleme: 02.08.2022 20:46
Zeynep Tokuş, kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Vizontele filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Filmde Asiye karakterini canlandıran Zeynep Tokuş'un özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.