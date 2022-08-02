Ömür Gedik’ten bomba Ferhat Göçer itirafı! ‘Düğüne bir gün kala kaçtım’ deyip bir bir ifşa etti! 13 yıllık aşk, dile kolay...
Ömür Gedik'ten bomba Ferhat Göçer itirafı! 1990 yılında nikah masasına oturduğu Soner Gedik ile evliliğinden bir kızı olan Ömür Gedik, 2008'de şarkıcı Ferhat Göçer ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 2008 yılından bu yanan Göçer ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, verdiği bir röportajda hem eski aşkı hem de 13 yıllık ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Röportaj sırasında "Düğüne bir gün kala kaçtım" diyen ve başından geçenleri anlatan Ömür Gedik'in Ferhat Göçer itirafı dikkat çekti. İşte Ömür Gedik'in gündem olan o açıklamaları...
02.08.2022 20:02 - Son Güncelleme: 02.08.2022 20:02
1992′de Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi Bölümünden mezun olan Ömür Gedik, okul bittikten sonra Sabah Dergi Grubu'nda çalışmaya başladı.
1990 yılında nikah masasına oturduğu Soner Gedik ile evliliğinden bir kızı olan Ömür Gedik, 2008'de şarkıcı Ferhat Göçer ile yeni bir aşka yelken açtı.