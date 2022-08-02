Gören tanıyamadı! Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk de estetik harikası çıktı! Eski haline bakın ağızları açık bıraktı
Gören tanıyamadı! Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Hakan Boyav, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt ve Emre Bey gibi isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi dizisinde Jovanka karakterini canlandıran ünlü oyuncu Merih Öztürk'ün estetiksiz hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek 'Bu Merih olamaz' yorumunda bulundu. Öte yandan Öztürk'ün şöhret olmadan önce katıldığı yarışma da dikkat çekti. İşte Merih Öztürk'ün ağızları açık bırakan değişimi...
02.08.2022 21:18 - Son Güncelleme: 02.08.2022 21:18
Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk, estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu. Best Model Of Turkey 2018 yarışması üçüncüsü olarak adının duyuran ünlü oyuncunun, yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi.