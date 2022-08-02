Vav TV İzle
Haberler Magazin Gören tanıyamadı! Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk de estetik harikası çıktı! Eski haline bakın ağızları açık bıraktı

Gören tanıyamadı! Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk de estetik harikası çıktı! Eski haline bakın ağızları açık bıraktı

Gören tanıyamadı! Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Hakan Boyav, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt ve Emre Bey gibi isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi dizisinde Jovanka karakterini canlandıran ünlü oyuncu Merih Öztürk'ün estetiksiz hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek 'Bu Merih olamaz' yorumunda bulundu. Öte yandan Öztürk'ün şöhret olmadan önce katıldığı yarışma da dikkat çekti. İşte Merih Öztürk'ün ağızları açık bırakan değişimi...

02.08.2022 21:18 - Son Güncelleme: 02.08.2022 21:18
Gören tanıyamadı! Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk de estetik harikası çıktı! Eski haline bakın ağızları açık bıraktı

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk, estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu. Best Model Of Turkey 2018 yarışması üçüncüsü olarak adının duyuran ünlü oyuncunun, yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gören tanıyamadı! Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk de estetik harikası çıktı! Eski haline bakın ağızları açık bıraktı

Birçok reklamda da boy gösteren Öztürk, 2014 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Şansa Davet' yarışma programına katıldı.

Gören tanıyamadı! Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk de estetik harikası çıktı! Eski haline bakın ağızları açık bıraktı

Yarışmaya katıldığı dönemde lise 2.sınıf öğrencisi olan genç oyuncunun 17 yaşındaki hali gündeme geldi.

Gören tanıyamadı! Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk de estetik harikası çıktı! Eski haline bakın ağızları açık bıraktı

Genç oyuncu yıllar içerisindeki değişimi ile herkesi şaşırttı. İşte Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün eski hali...

Gören tanıyamadı! Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk de estetik harikası çıktı! Eski haline bakın ağızları açık bıraktı

Özgü Kaya

SON DAKİKA