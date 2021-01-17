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Zeynep Tokuş'tan ıslak zemin üzerinde nefes kesen pozlar! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı...

Zeynep Tokuş'tan ıslak zemin üzerinde nefes kesen pozlar! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... 1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu defa da "Islak zemin ve yansıma resimlerini oldum olası çok severim" dedi ve havuz başında esneme hareketleri ile yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

17.01.2021 10:11 - Son Güncelleme: 17.01.2021 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





