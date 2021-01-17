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Zeynep Tokuş'tan ıslak zemin üzerinde nefes kesen pozlar! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı...
Zeynep Tokuş'tan ıslak zemin üzerinde nefes kesen pozlar! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı...
Zeynep Tokuş'tan ıslak zemin üzerinde nefes kesen pozlar! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı... 1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu defa da "Islak zemin ve yansıma resimlerini oldum olası çok severim" dedi ve havuz başında esneme hareketleri ile yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
17.01.2021 10:11
- Son Güncelleme: 17.01.2021 10:20
Deli Yürek dizisi oyuncularından Zeynep Tokuş, paylaşımları ile takipçilerini kendisine hayran bıraktı. 1998 Türkiye Güzeli, eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga eğitmeni oldu. Ünlülere de yoga dersi veren Zeynep Tokuş, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu.
"Bugün biraz fotoğrafçıcılık oynadım. Şu ıslak zemin ve yansıma resimlerini oldum olası çok severim. İyi hafta sonları diliyorum" notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çeken Zeynep Tokuş, sosyal medyayı aktif kullanıyor.
44 yaşındaki Tokuş, spot ışıklarından uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu.
Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve yoga eğitmeni olarak hayatına devam etti.
Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor.