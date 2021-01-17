Yeşilçam’ın sevilen ismi Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti! Gerzek Şaban, Avanak Apdi filmlerinde Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı...
Yeşilçam'ın sevilen ismi Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti! Gerzek Şaban, Avanak Apdi filmlerinde Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı usta oyuncu... 5 Şubat 1934 tarihinde Konya'da dünyaya gelen ve mesleği bıraktıktan sonra eşinin memleketi Bartın'a yerleşen Ekrem Gökkaya'dan kahreden haber geldi. Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Ekrem Gökkaya böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Ünlü oyuncunun eşi Alev Gökkaya üzücü haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Yeşilçam'ın sevilen ismi Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti! 1934 yılında Konya'da dünyaya gelen Ekrem Gökkaya, İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam edip, altı yıl sürecek memuriyet hayatına başladı. Lise yıllarında birçok müsamerede sahne aldı. İlk kez 1959 yapımı "Ömrüm Böyle Geçti" isimli filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil'le birlikte kamera karşısına geçti.