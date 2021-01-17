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Demet Özdemir sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu! Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Demet Özdemir bakın ne dedi...

Demet Özdemir sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu! Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilişkisini soran muhabirlere ayaküstü yanıt verdi. 2021'in ilk aşk bombası olarak magazin gündeminde yer alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkının daha önceden başladığı yönündeki iddialar kısa süre içerisinde hızla yayılırken, set çıkışı evine girerken görüntülenen Demet Özdemir, iddialar hakkında bakın neler söyledi.

17.01.2021 11:17 - Son Güncelleme: 17.01.2021 11:20
Demet Özdemir sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu! Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Demet Özdemir bakın ne dedi...

Demet Özdemir sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu! Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Demet Özdemir bakın ne dedi...Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor.

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Demet Özdemir sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu! Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Demet Özdemir bakın ne dedi...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde set çıkışı evine girerken objektiflere takıldı. Özdemir, Oğuzhan Koç ile olan ilişkisi hakkında konuştu. İşte Oğuzhan Koç'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir'in açıklaması...

Demet Özdemir sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu! Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Demet Özdemir bakın ne dedi...

Hayranlarının çok şaşırdığı yeni ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir, 'Çok yeni bir şey. O yüzden onlara da çok hak veriyorum' dedi.

Demet Özdemir sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu! Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Demet Özdemir bakın ne dedi...

Zeynep Koçak ve Yağmur Tanrısevsin'den gelen tepkiler sorulunca 'Onlarla ilgim ilişkim yok' yanıtı veren Özdemir, konuyu kapatmak için 'Cevap vermeyeyim bunlara' dedi.

Demet Özdemir sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu! Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Demet Özdemir bakın ne dedi...

Özdemir, 'İlla yakın zamanda el ele görürsünüz' sözlerinin ardından muhabirlere teşekkür edip evine girdi. Şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle adından söz ettiren Demet Özdemir'in aşk defteri hayli kabarık. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri.

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