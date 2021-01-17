Demet Özdemir sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu! Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Demet Özdemir bakın ne dedi...
Demet Özdemir sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu! Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilişkisini soran muhabirlere ayaküstü yanıt verdi. 2021'in ilk aşk bombası olarak magazin gündeminde yer alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkının daha önceden başladığı yönündeki iddialar kısa süre içerisinde hızla yayılırken, set çıkışı evine girerken görüntülenen Demet Özdemir, iddialar hakkında bakın neler söyledi.
Demet Özdemir sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu! Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilişkisini soran muhabirlere ayaküstü yanıt verdi. 2021'in ilk aşk bombası olarak magazin gündeminde yer alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkının daha önceden başladığı yönündeki iddialar kısa süre içerisinde hızla yayılırken, set çıkışı evine girerken görüntülenen Demet Özdemir, iddialar hakkında bakın neler söyledi.
17.01.2021 11:17
- Son Güncelleme: 17.01.2021 11:20
Özdemir, 'İlla yakın zamanda el ele görürsünüz' sözlerinin ardından muhabirlere teşekkür edip evine girdi. Şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle adından söz ettiren Demet Özdemir'in aşk defteri hayli kabarık. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri.
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