Hazar Ergüçlü imaj değiştirdi 'daha dişi' yorumları havada uçuştu! İşte fotoğraflarında sınır tanımayan Hazar'ın son hali...
Hazar Ergüçlü imaj değiştirdi 'daha dişi' yorumları havada uçuştu! Fotoğraflarında sınır tanımayan oyuncu Hazar Ergüçlü son hali ile sosyal medya gündeminde. Son günlerde dijital platformdaki dizisiyle gündeme gelen Hazar Ergüçlü, saçlarını kısacık kestirdi. Kendisinden yaşça büyük yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çeken Hazar Ergüçlü'nün son halini görenler yorum yağmuruna tuttu.
01.12.2021 17:28
- Son Güncelleme: 01.12.2021 17:33
Hazar Ergüçlü imaj değiştirdi 'daha dişi' yorumları havada uçuştu! Fotoğraflarında sınır tanımayan oyuncu son günlerde cesur sahnelerin olduğu Saklı dizisiyle gündemde.
Yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, son haliyle dikkat çekti.