Kadir İnanır'dan haber var! İşte apar topar yoğun bakıma alınan ve sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır'ın son hali...
Kadir İnanır'dan haber var! Apar topar hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf geldi. Muğla'da evinde rahatsızlanınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır'ın zorlu süreci atlattığı öğrenildi. Ünlü ismin arkadaşının paylaştığı fotoğraf karesinde de keyifli olduğu görülüyor. İşte Kadir İnanır'ın son hali...
KADİR İNANIR'DAN HABER VAR!
Apar topar yoğun bakıma alınan ve sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır'ın son halini arkadaşları paylaştı. 20 Kasım'da aniden fenalaşan Kadir İnanır, Muğla'dan ambulansla Denizli'ye getirilmişti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 72 yaşındaki usta sanatçı, bir gün sonra da aniden beyin kanaması geçirmişti.
Arkadaşı tarafından ziyaret edilen İnanır'dan fotoğraf geldi. Paylaşılan fotoğrafta Kadir İnanır'ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.
2012 VE 2018'DE DE AMELİYAT OLMUŞTU
Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.