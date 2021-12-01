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Kadir İnanır'dan haber var! İşte apar topar yoğun bakıma alınan ve sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır'ın son hali...

Kadir İnanır'dan haber var! Apar topar hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf geldi. Muğla'da evinde rahatsızlanınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır'ın zorlu süreci atlattığı öğrenildi. Ünlü ismin arkadaşının paylaştığı fotoğraf karesinde de keyifli olduğu görülüyor. İşte Kadir İnanır'ın son hali...

01.12.2021 15:33 - Son Güncelleme: 01.12.2021 15:48
Kadir İnanır’dan haber var! İşte apar topar yoğun bakıma alınan ve sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır’ın son hali...

KADİR İNANIR'DAN HABER VAR!

Apar topar yoğun bakıma alınan ve sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır'ın son halini arkadaşları paylaştı. 20 Kasım'da aniden fenalaşan Kadir İnanır, Muğla'dan ambulansla Denizli'ye getirilmişti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 72 yaşındaki usta sanatçı, bir gün sonra da aniden beyin kanaması geçirmişti.

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Kadir İnanır’dan haber var! İşte apar topar yoğun bakıma alınan ve sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır’ın son hali...

Ameliyata alınan Kadir İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından zor günleri geride bıraktı.

Kadir İnanır’dan haber var! İşte apar topar yoğun bakıma alınan ve sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır’ın son hali...

Arkadaşı tarafından ziyaret edilen İnanır'dan fotoğraf geldi. Paylaşılan fotoğrafta Kadir İnanır'ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Kadir İnanır’dan haber var! İşte apar topar yoğun bakıma alınan ve sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır’ın son hali...

2012 VE 2018'DE DE AMELİYAT OLMUŞTU

Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Kadir İnanır’dan haber var! İşte apar topar yoğun bakıma alınan ve sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır’ın son hali...

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

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