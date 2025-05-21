Zeynep Sever Demirel doğum sonrası düz karnının sırrını açıkladı: “Bu harekete borçluyum”

Sosyal medyada sık sık annelik süreci ve doğum sonrası beden değişimini paylaşan Zeynep Sever Demirel, "Bu harekete borçluyum" diyerek doğumdan bir hafta sonra başladığı egzersizi anlattı.
30 KİLO ALDI, 2.5 AYDA 20 KİLOSUNU VERDİ
Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunan Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda hamilelik döneminde yaklaşık 30 kilo aldığını açıkladı.
Doğumdan sonraki süreci de samimi bir dille anlatan Demirel, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti" ifadelerini kullandı. Bu süreçte üçüncü hamileliğinin kilo verme açısından en hızlı geçen dönem olduğunu belirtti. Geriye kalan 8 kilo içinse yaz aylarına kadar zaman tanıdığını söyledi.
ALT KARIN HAREKETİYLE FARK YARATTI
Demirel'in doğum sonrası düz karna kavuşmasının ardındaki sır ise takipçilerinin yoğun ilgisini çekti. Instagram üzerinden paylaştığı videoda "Hamileliğimde 30 kilo civarı aldım, hala 8 kilo fazlam var. Ama sizin de fark ettiğiniz üzere bu defa karnım diğer hamileliklerime kıyasla çok daha kısa sürede indi" diyerek uyguladığı egzersizi anlattı.
Ünlü isim, doğumdan sadece bir hafta sonra uygulamaya başladığı bu özel egzersizi şu sözlerle tarif etti:
"Her gün 15-20 tekrar alt karını içeri çekme hareketi yapıyorum. Alt karnımı içeri doğru çekip, elimden geldiğince içeride tutarak hareketi tekrar ediyorum. Bu egzersizi karnımı aşağıdan içeri doğru çekerek yapıyorum."
SEZARYEN DOĞUM YAPANLAR DİKKAT!
Zeynep Sever Demirel, yaptığı paylaşıma önemli bir uyarı da ekledi. Egzersiz önerisinde bulunurken, sezaryen doğum yapan annelere dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. "Eğer sezaryen ile doğum yaptıysanız lütfen doktorunuza sorun. Bu hareket için belli bir süre geçmiş olması gerekli" dedi.
"KENDİMİZİ KIYASLAMAYALIM" MESAJI
Sosyal medyada paylaşılan mükemmel görsellerin herkesin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Demirel, takipçilerine şu hatırlatmayı yaptı:
"Bir de unutmayın; ben de dahil olmak üzere sosyal medyada genellikle hep en iyi çıktığımız fotoğrafları ve videoları paylaşıyoruz. Kıyas yok; kendimizi olduğu gibi kabul etmek ve birbirimizi motive etmek var. Kadın bedeni gerçekten çok mucizevi."
Fotoğraflar: AA