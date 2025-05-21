Zeynep Sever Demirel doğum sonrası düz karnının sırrını açıkladı: “Bu harekete borçluyum”

Sosyal medyada sık sık annelik süreci ve doğum sonrası beden değişimini paylaşan Zeynep Sever Demirel, "Bu harekete borçluyum" diyerek doğumdan bir hafta sonra başladığı egzersizi anlattı.

30 KİLO ALDI, 2.5 AYDA 20 KİLOSUNU VERDİ Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunan Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda hamilelik döneminde yaklaşık 30 kilo aldığını açıkladı.

Doğumdan sonraki süreci de samimi bir dille anlatan Demirel, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti" ifadelerini kullandı. Bu süreçte üçüncü hamileliğinin kilo verme açısından en hızlı geçen dönem olduğunu belirtti. Geriye kalan 8 kilo içinse yaz aylarına kadar zaman tanıdığını söyledi.

ALT KARIN HAREKETİYLE FARK YARATTI Demirel'in doğum sonrası düz karna kavuşmasının ardındaki sır ise takipçilerinin yoğun ilgisini çekti. Instagram üzerinden paylaştığı videoda "Hamileliğimde 30 kilo civarı aldım, hala 8 kilo fazlam var. Ama sizin de fark ettiğiniz üzere bu defa karnım diğer hamileliklerime kıyasla çok daha kısa sürede indi" diyerek uyguladığı egzersizi anlattı.