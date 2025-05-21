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Anne olmak için gün sayıyordu! Ege Kökenli’den acı haber: Bebeğimizi kaybettik

Lior Ahituv ile 2022 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini duyurmuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda bebeğini kaybettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 15:09 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 15:09
Anne olmak için gün sayıyordu! Ege Kökenli’den acı haber: Bebeğimizi kaybettik

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girdi.

Anne olmak için gün sayıyordu! Ege Kökenli’den acı haber: Bebeğimizi kaybettik

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçen aylarda bebek bekledikleri yönündeki haberlerle gündem oldu. İddiaları doğrulayan Kökenli, anne olacağını sosyal medyadan duyurdu.

Anne olmak için gün sayıyordu! Ege Kökenli’den acı haber: Bebeğimizi kaybettik

Sosyal medyadan zaman zaman karnı burnunda fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncudan acı haber geldi. Kökenli, gebeliğinin 22.haftasında bebeğini kaybetti.

Anne olmak için gün sayıyordu! Ege Kökenli’den acı haber: Bebeğimizi kaybettik

Kökenli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar...

Anne olmak için gün sayıyordu! Ege Kökenli’den acı haber: Bebeğimizi kaybettik

Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik.

Anne olmak için gün sayıyordu! Ege Kökenli’den acı haber: Bebeğimizi kaybettik

Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.

Anne olmak için gün sayıyordu! Ege Kökenli’den acı haber: Bebeğimizi kaybettik

Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz"