Anne olmak için gün sayıyordu! Ege Kökenli’den acı haber: Bebeğimizi kaybettik

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girdi.
Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçen aylarda bebek bekledikleri yönündeki haberlerle gündem oldu. İddiaları doğrulayan Kökenli, anne olacağını sosyal medyadan duyurdu.
Sosyal medyadan zaman zaman karnı burnunda fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncudan acı haber geldi. Kökenli, gebeliğinin 22.haftasında bebeğini kaybetti.
Kökenli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar...
Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.