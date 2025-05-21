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Yıllar sonra İşte Benim Stilim'e döndü! Çarkıfelek'in efsanesi Emel Özkızıltaş'ı gören gözlerine inanamadı

Yıllar önce "İşte Benim Stilim" ile adını duyuran, ardından Mehmet Ali Erbil'in partneri olarak Çarkıfelek'te hafızalara kazınan Emel Özkızıltaş, sürpriz bir dönüş yaptı. Sessizliğini bozan ünlü isim, fenomen yarışmanın yeni sezonuna dahil olarak ekranlara bomba gibi döndü. Ancak onu görenler tanımakta zorlandı…

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 23:02 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 23:02
Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

Bir döneme damga vuran moda yarışması "İşte Benim Stilim"e yıllar sonra sürpriz bir katılım gerçekleşti. Çarkıfelek'in efsane hostesi Emel Özkızıltaş, uzun süren sessizliğin ardından ekranlara geri döndü.

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

İŞTE BENİM STİLİM'E BOMBA TRANSFER

Yıllar önce podyum yürüyüşleri ve özgüveniyle hafızalara kazınan Emel Özkızıltaş, ekranların unutulmayan isimleri arasına adını yazdırmıştı.

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve ardından Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'te hosteslik yaparak kariyerinde farklı bir döneme geçen Özkızıltaş, uzun süredir kameralardan uzak, sessiz bir yaşam sürüyordu. Ancak ünlü isim, sürpriz bir şekilde yeniden ekranlara döndü.

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

📺 YENİDEN "İŞTE BENİM STİLİM" SAHNESİNDE

Yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen İşte Benim Stilim, yeniden ekranlara dönünce büyük ilgi gördü. Programın yeni sezonunda dikkat çeken bir değişiklik yaşandı: Yarışmacılar arasında Emel Özkızıltaş da yer aldı. Bu gelişme hem nostalji hem de şaşkınlık yarattı.

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

📸 SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Emel Özkızıltaş'ın yarışmaya katıldığının duyulmasının ardından sosyal medya adeta karıştı. Ancak en çok konuşulan konu, ünlü ismin yıllar içindeki değişimi oldu.

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

Yarışmadaki ilk görüntülerinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı "Tanıyamadım", "Estetik çok farklı bir hava katmış", "Yüzünü tamamen değiştirmiş" yorumlarında bulundu. Hatta bazı kullanıcılar Özkızıltaş'ın başka biri olduğunu zannettiklerini bile belirtti.

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

💬 YORUM YAĞDI: 'TANIYAMADIM RESMEN'

Emel Özkızıltaş'ın yeni haliyle ilgili yapılan yorumlardan bazıları şöyle:


"Yüzünü çok değiştirmiş, ilk başta kim olduğunu anlamadım."

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

"Başka biri gibi, eski doğallığı gitmiş."
"Estetiği abartmış, ama yine de havalı duruyor."
"Çarkıfelek'teki halinden eser yok, ama bu haliyle de dikkat çekici."

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

👗 TARZINDAN TAVİZ YOK

Yeni sezonda yarışmaya güçlü bir giriş yapan Emel Özkızıltaş, tarzı ve iddialı kombinleriyle jüri karşısına çıkıyor.

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

Yıllar geçmesine rağmen podyumdaki özgüvenli duruşu ve kendine has tavırlarıyla dikkat çeken Özkızıltaş, hem eski hem de yeni izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

🔍 EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

Moda yarışmasıyla ünlenen Emel Özkızıltaş, güzelliği ve sahnedeki enerjisiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

Ardından Çarkıfelek yarışmasında Mehmet Ali Erbil'in partneri olarak ekranlara çıkmış ve "efsane hostes" olarak anılmaya başlanmıştı.

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Özkızıltaş'ın geri dönüşü, hayranlarını heyecanlandırdı.

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

Emel Özkızıltaş'ın 9 yıl önceki eski hali

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

Emel Özkızıltaş 2025 günümüz hali

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

Fotoğraflar: Youtube

Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

Fotoğraflar: Youtube