Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

Yarışmadaki ilk görüntülerinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı "Tanıyamadım", "Estetik çok farklı bir hava katmış", "Yüzünü tamamen değiştirmiş" yorumlarında bulundu. Hatta bazı kullanıcılar Özkızıltaş'ın başka biri olduğunu zannettiklerini bile belirtti.

💬 YORUM YAĞDI: 'TANIYAMADIM RESMEN' Emel Özkızıltaş'ın yeni haliyle ilgili yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

– "Yüzünü çok değiştirmiş, ilk başta kim olduğunu anlamadım."



– "Başka biri gibi, eski doğallığı gitmiş."

– "Estetiği abartmış, ama yine de havalı duruyor."

– "Çarkıfelek'teki halinden eser yok, ama bu haliyle de dikkat çekici."

👗 TARZINDAN TAVİZ YOK Yeni sezonda yarışmaya güçlü bir giriş yapan Emel Özkızıltaş, tarzı ve iddialı kombinleriyle jüri karşısına çıkıyor.