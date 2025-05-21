Yıllar sonra İşte Benim Stilim’e döndü! Çarkıfelek’in efsanesi Emel Özkızıltaş’ı gören gözlerine inanamadı

Bir döneme damga vuran moda yarışması "İşte Benim Stilim"e yıllar sonra sürpriz bir katılım gerçekleşti. Çarkıfelek'in efsane hostesi Emel Özkızıltaş, uzun süren sessizliğin ardından ekranlara geri döndü.
İŞTE BENİM STİLİM'E BOMBA TRANSFER
Yıllar önce podyum yürüyüşleri ve özgüveniyle hafızalara kazınan Emel Özkızıltaş, ekranların unutulmayan isimleri arasına adını yazdırmıştı.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve ardından Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'te hosteslik yaparak kariyerinde farklı bir döneme geçen Özkızıltaş, uzun süredir kameralardan uzak, sessiz bir yaşam sürüyordu. Ancak ünlü isim, sürpriz bir şekilde yeniden ekranlara döndü.
📺 YENİDEN "İŞTE BENİM STİLİM" SAHNESİNDE
Yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen İşte Benim Stilim, yeniden ekranlara dönünce büyük ilgi gördü. Programın yeni sezonunda dikkat çeken bir değişiklik yaşandı: Yarışmacılar arasında Emel Özkızıltaş da yer aldı. Bu gelişme hem nostalji hem de şaşkınlık yarattı.
📸 SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Emel Özkızıltaş'ın yarışmaya katıldığının duyulmasının ardından sosyal medya adeta karıştı. Ancak en çok konuşulan konu, ünlü ismin yıllar içindeki değişimi oldu.
Yarışmadaki ilk görüntülerinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı "Tanıyamadım", "Estetik çok farklı bir hava katmış", "Yüzünü tamamen değiştirmiş" yorumlarında bulundu. Hatta bazı kullanıcılar Özkızıltaş'ın başka biri olduğunu zannettiklerini bile belirtti.
💬 YORUM YAĞDI: 'TANIYAMADIM RESMEN'
Emel Özkızıltaş'ın yeni haliyle ilgili yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
– "Yüzünü çok değiştirmiş, ilk başta kim olduğunu anlamadım."
– "Başka biri gibi, eski doğallığı gitmiş."
– "Estetiği abartmış, ama yine de havalı duruyor."
– "Çarkıfelek'teki halinden eser yok, ama bu haliyle de dikkat çekici."
👗 TARZINDAN TAVİZ YOK
Yeni sezonda yarışmaya güçlü bir giriş yapan Emel Özkızıltaş, tarzı ve iddialı kombinleriyle jüri karşısına çıkıyor.
🔍 EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?
Moda yarışmasıyla ünlenen Emel Özkızıltaş, güzelliği ve sahnedeki enerjisiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.
Ardından Çarkıfelek yarışmasında Mehmet Ali Erbil'in partneri olarak ekranlara çıkmış ve "efsane hostes" olarak anılmaya başlanmıştı.
Emel Özkızıltaş 2025 günümüz hali