Zeynep Koçak durup durup imaj değiştirmeye devam ediyor! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ayrılığı sonrası "İlahi adalet" paylaşımı olay olmuşu

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, o dönem gönlünü Oğuzhan Koç'a kaptırdı ve rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlandı. Oğuzhan Koç ise Zeynep Koçak'tan ayrıldıktan sonra Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başladı. Zeynep Koçak'ın o gün bugündür başladığı değişim macerası tam gaz devam ediyor. Koçak yine bir imaj değişikliğin giderek herkesi şaşırttı. İşte detaylar...