27 yıllık evliliği biten Arzum Onan müstakbel geliniyle tatilde! Mehmet Aslantuğ'un eski eşine ilk yorum Filiz Akın’dan! “Kendinize geldiniz...”

Oğlu Can Aslantuğ'un babası Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerini geçen aylarda sonlandıran Arzum Onan, boşanma sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Onan, dün yayınladığı görüntülerle yine çok konuşuldu. Oğlu Can Aslantuğ ve oğlunun kız arkadaşı ile tatile çıkan Onan, verdiği pozları art arda paylaştı. Ünlü oyuncuya ilk yorum ise Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi. "Çok daha mutlu, rahat ve özgüvenli görünüyorsunuz" yorumu dikkat çekti. İşte o paylaşım...