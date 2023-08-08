90’larda fırtınalar estiren Nadide Sultan “Güzelliğim doğal” deyip estetiklilerle dalga geçti! Eski halini gören inanamadı

1999 yılında çıkardığı Konyalım adlı parçasıyla hafızalara kazınan Nadide Sultan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü şarkıcı, estetik yaptırmalarına rağmen "Güzelliğim doğal" diyenleri çektiği bir videoyla fena ti'ye aldı. Sultan'ın eğlenceli videosu takipçilerini kahkahaya boğarken ünlü ismin estetiksiz hali bir kez daha gündem oldu. İşte Nadide Sultan'ın o paylaşımı ve estetiksiz hali...
Konyalım, Beyaz Atlım, Vuslata Beş Kala gibi şarkılarıyla tanınan Nadide Sultan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Yaklaşık 9 yıl önce yönetmen Hakan Yonat ile dünyaevine giren ve 2018'te anne olan Sultan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı, estetik yaptırmalarına rağmen "Güzelliğim doğal" diyenleri çektiği bir videoyla fena ti'ye aldı.