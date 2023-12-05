Zeynep Dizdar'ın cinsel ilişki ve kürtaj itirafı bomba "Öpüşerek çocuk olduğuna inanıyordum" Eteğindeki taşları döktü Ümit Sayın...

Zeynep Dizdar eteğindeki taşları yıllar sonra bir döktü pir döktü... "Vazgeç Gönül", "İlle de Sen", "Zehir Gibi", "Sana Güvenmiyorum" gibi şarkılarla müzik dünyasında tanınan Zeynep Dizdar, özel hayatına dair açıklamalarlı gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce Ümit Sayın ile yaşadığı aşktan bahseden Dizdar ayrıca çocuk aldırdığını da itiraf etti. İşte haberin tüm ayrıntıları.