Zeynep Dizdar'ın cinsel ilişki ve kürtaj itirafı bomba "Öpüşerek çocuk olduğuna inanıyordum" Eteğindeki taşları döktü Ümit Sayın...

Zeynep Dizdar eteğindeki taşları yıllar sonra bir döktü pir döktü... "Vazgeç Gönül", "İlle de Sen", "Zehir Gibi", "Sana Güvenmiyorum" gibi şarkılarla müzik dünyasında tanınan Zeynep Dizdar, özel hayatına dair açıklamalarlı gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce Ümit Sayın ile yaşadığı aşktan bahseden Dizdar ayrıca çocuk aldırdığını da itiraf etti. İşte haberin tüm ayrıntıları.
Vazgeç Gönül" adlı şarkısı ile uzun yıllar listelerde birinci sırada yer alan Zeynep Dizdar yıllar sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Zeynep Dizdar ilk cinsel ilişkisini Ümit Sayın ile yaşadığını söyledi ve olay açıklamalarda bulundu. Dizdar Sayın tarafından defalarca kez aldatıldığını da iddia etti.
'Vazgeç Gönül', 'İlle de Sen', 'Zehir Gibi' 'Sana Güvenmiyorum' gibi popüler parçalarla bir dönemin en çok ses getiren isimlerinden biri olan Zeynep Dizdar, uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu.
Bir Youtube kanalına konuk olan Dizdar ve çarpıcı itiraflarda bulundu.