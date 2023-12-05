İbrahim'e bak İbrahim'e! İbrahim Çelikkol 2 aşkını da peş peşe paylaştı! Önce sevgilisi Natali Yarcan sonra da...

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, mimar Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. Bu evliliğinden Ali adında bir oğlu olan Çelikkol, boşanmanın ardından yemek kitapları yazarı Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken önceki gün Çelikkol, her iki aşkını birden paylaştı. İşte detaylar...