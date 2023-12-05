"Bizi 3 kuruşa satanı biz beleşe veririz" sözleri olay olmuştu! Evlatlıktan reddedildiği iddia edilen Nagihan Karadere babasını canlı canlı aradı

Survivor 2024 All-Star yarışmacılarını tek tek açıklayan Acun Ilıcalı'nın, "Survivor'da çok üçkağıt dönüyor, bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere'yi de açıklaması olay yaratmıştı. Bu sezon tarihinde ilk kez oylama sistemi yapılmayacak olan Survivor'a gitmeden Karadere cephesinde işler karıştı. Nagihan Karadere'nin kardeşi yaptığı açıklamada, Karadere'nin ailesi tarafından reddedildiğini duyurmuştu. Yaşananlar sonrası Nagihan Karadere, basın mensuplarının yanında babasını aradı. Bakın neler oldu neler.
Survivor yarışmalarındaki performansıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere yine All Star için yarışacak.
Yeniden yarışmaya hazırlanan Nagihan Karadere, özel hayatıyla da gündeme geliyor.
Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde bir yakını tarafından ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.