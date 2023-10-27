Zeynep Beşerler ve eşi Emir İçgören hakkındaki iddialar doğru çıktı! Boşanacakları iddia ediliyordu! Ayrılık nedeni 'İhanet'

Zeynep Beşerler, Emir İçgören ile 2013 yılında evlenmiş, bu evililiğinden Kerem adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz günlerde de çift hakkında boşanma iddiası ortaya atılmış ama yalanlanmıştı. Ancak iddialar doğru çıktı. 10 yıl önce Emir İçgören ile nikah masasına oturan oyuncu Zeynep Beşerler, ihanet iddiasıyla boşanıyor. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan çift, evlerini ayırdı.
Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler 2013 yılında iş insanı Emir İçgören ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evliliğinden de Kerem adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti. Gözlerden uzak, sessiz, sakin mütevazı bir yaşam süren çiftten üzücü haber geldi.
Zeynep Beşerler, 10 yıl önce Emir İçgören ile nikah masasına oturdu. 7 yaşında bir oğlu bulunan oyuncunun ihanete uğradığı için boşanma kararı aldığı iddia edildi.
Bülent Cankurt konuyu Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde şu sözlerle taşıdı:
Bu yılın başında, oyuncu Zeynep Beşerler ile işadamı Emir İçgören'in, 10 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulmuştu. Nisan ayına geldiğimizde ise, bu kez boşanacakları dedikoduları dilden dile dolaşmaya başlamıştı.