Zeynep Beşerler ve eşi Emir İçgören hakkındaki iddialar doğru çıktı! Boşanacakları iddia ediliyordu! Ayrılık nedeni 'İhanet'

Zeynep Beşerler, Emir İçgören ile 2013 yılında evlenmiş, bu evililiğinden Kerem adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz günlerde de çift hakkında boşanma iddiası ortaya atılmış ama yalanlanmıştı. Ancak iddialar doğru çıktı. 10 yıl önce Emir İçgören ile nikah masasına oturan oyuncu Zeynep Beşerler, ihanet iddiasıyla boşanıyor. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan çift, evlerini ayırdı.