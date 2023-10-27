Müge Anlı bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adana gelini olan Müge Anlı'nın memleketi meğer...

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'le hafta içi her gün izleyici ile buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılı kariyeriyle parmak ısırtan ünlü ismin gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da sık sık merak edilip araştırıldı. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran 2022 tarihinde dünyaevine giren ve Adana gelini olan Anlı'nın özellikle memleketi merak konusu oldu. Ünlü sunucunun hayranları en çok "Müge Anlı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Müge Anlı'nın memleketi...