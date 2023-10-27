Bergüzar Korel havlusunu sarıp boylu boyunca uzandı! En cesur haliyle paylaştı: Kim der 41 yaşında! Halit Ergenç’in biricik eşi ortalığı salladı

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Bergüzar Korel, son dönemlerde sık sık adından söz ettirdi. Yeni projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan ve bu haliyle yakın dostu Esra Erol'a benzetilen Korel, hem tarzı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla günlerce magazin gündeminde yer aldı. Dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen oyuncu, bu kez en cesur haliyle kamera karşısına geçti. Sıfır makyaj poz veren Korel'in doğal hali "Kim der 41 yaşında" dedirtti. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...