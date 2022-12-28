Zeynep Bastık’tan yatak paylaşımı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu: “Bugün de donuyla...” 3 milyon TL zarar etmişti...
Merdivenden düşüp omurgasını kıran ve yaklaşık üç haftadır evde istirahate çekilen Zeynep Bastık, sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi. Konserlerini iptal eden Bastık'ın bu nedenle 3 Milyon TL kaybettiği ortaya çıktı. Geçirdiği talihsiz kazayla hayranlarını korkutan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili sık sık takipçilerini bilgilendirirken bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Bastık, yatakta verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Batık'ın kısa sürede gündem olan paylaşımında kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu. İşte o pozlar...
28.12.2022 00:43 - Son Güncelleme: 28.12.2022 00:43
Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığını açıklamıştı.
Sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendiren Zeynep Bastık, Instagram hesabından başka bir paylaşımda daha bulunarak konserlerini iptal ettiğini açıkladı.