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Haberler Magazin Zeynep Bastık’tan yatak paylaşımı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu: “Bugün de donuyla...” 3 milyon TL zarar etmişti...

Zeynep Bastık’tan yatak paylaşımı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu: “Bugün de donuyla...” 3 milyon TL zarar etmişti...

Merdivenden düşüp omurgasını kıran ve yaklaşık üç haftadır evde istirahate çekilen Zeynep Bastık, sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi. Konserlerini iptal eden Bastık'ın bu nedenle 3 Milyon TL kaybettiği ortaya çıktı. Geçirdiği talihsiz kazayla hayranlarını korkutan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili sık sık takipçilerini bilgilendirirken bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Bastık, yatakta verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Batık'ın kısa sürede gündem olan paylaşımında kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu. İşte o pozlar...

28.12.2022 00:43 - Son Güncelleme: 28.12.2022 00:43
Zeynep Bastık’tan yatak paylaşımı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu: “Bugün de donuyla...” 3 milyon TL zarar etmişti...

Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığını açıklamıştı.

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Zeynep Bastık’tan yatak paylaşımı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu: “Bugün de donuyla...” 3 milyon TL zarar etmişti...

Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum.

Zeynep Bastık’tan yatak paylaşımı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu: “Bugün de donuyla...” 3 milyon TL zarar etmişti...

Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım"

Zeynep Bastık’tan yatak paylaşımı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu: “Bugün de donuyla...” 3 milyon TL zarar etmişti...

Sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendiren Zeynep Bastık, Instagram hesabından başka bir paylaşımda daha bulunarak konserlerini iptal ettiğini açıkladı.

Zeynep Bastık’tan yatak paylaşımı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu: “Bugün de donuyla...” 3 milyon TL zarar etmişti...

Bastık, iyileşme süreci tamamlanmadığı için Ocak 2023'ün ortasına kadar sahne alamayacağını dolayısıyla 30 Aralık tarihli Çeşme ve 31 Aralık'taki Ankara konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

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