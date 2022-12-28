Masterchef Ayaz bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 23 yaşındaki Ayaz Geçer’in memleketi...
Büyük final heyecanının başladığı MasterChef Türkiye'de şef önlüğünü kazanan son isim olan Ayaz Geçer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Masterchef Ayaz hakkında araştırma yapanlar özellikle "Ayaz Geçer aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. 23 yaşındaki fenomen yarışmacının memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun jüri görevini üstlendiği MasterChef Türkiye'de önlüğü kazanan Ayaz Geçer'in memleketi...
28.12.2022 01:05 - Son Güncelleme: 28.12.2022 01:05
Masterchef Türkiye'nin son bölümünün yayınlanmasının ardından gündem olan Ayaz Geçer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
MASTERCHEF AYAZ GEÇER KİMDİR?
23 yaşında olan Ayaz Geçer, bulaşıkçı olarak mesleğe başladı. Yarışmacı şu anda Ankara'da iyi restoranlarda çalıştığını dile getirdi.
Şırnak Silopi'de dünyaya gelen Ayaz'ın özellikle memleketi merak edilerek "Ayaz Geçer aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıldı. Fenomen yarışmacının aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı.