7 ay önce anne olan Sinem Kobal Lalin’le mutfak hallerini paylaştı! “Ne kadar büyümüş” Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ve kızı ortalığı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kobal, kızı Lalin ile mutfakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ilgi odağı olurken "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...
27.12.2022 23:22 - Son Güncelleme: 27.12.2022 23:22
İlk oyunculuk deneyimini 2001 yılında yayınlanan Dadı dizisi ile yaşayan Sinem Kobal, başrolünü üstlendiği Selena ile hafızalara kazındı.
Ünlü oyuncu, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi ve 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
7 ay önce ise kızı Leyla'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yürüttüğü mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer aldı.