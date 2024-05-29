Zeynep Bastık'tan sürpriz aşk! Gönlünü Sandık Kokusu'nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü'ye mi kaptırdı?

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, menajeri Tolga Akış ile mutluluğu uzun sürmedi. Zeynep Bastik'ın evliliklerini sonlandırmasının ardından özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde konu oldu. Birçok kişiyle adı anılan Zeynep Bastık sonunda aşk bombasını patlattı. İddiaya göre ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, gönlünü Sandık Kokusu dizisinde Kıvanç karakterine hayat veren Serkay Tütüncü'ye kaptırdı. İşte yılın aşk bombasının detayları...