Zeynep Bastık'tan sürpriz aşk! Gönlünü Sandık Kokusu'nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü'ye mi kaptırdı?

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, menajeri Tolga Akış ile mutluluğu uzun sürmedi. Zeynep Bastik'ın evliliklerini sonlandırmasının ardından özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde konu oldu. Birçok kişiyle adı anılan Zeynep Bastık sonunda aşk bombasını patlattı. İddiaya göre ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, gönlünü Sandık Kokusu dizisinde Kıvanç karakterine hayat veren Serkay Tütüncü'ye kaptırdı. İşte yılın aşk bombasının detayları...
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturmuştu.
Ancak ünlü çift, evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden boşanma kararı almıştı.
Çiftin boşanmasının ardından Zeynep Bastık aşk hayatıyla magazin gündemininde uzun süre yer aldı.