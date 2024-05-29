Zeynep ve Volkan Demirel çiftinden aşk pozu! Boşanacakları magazin gündemini sallamıştı! O paylaşımla dedikodulara son verdiler...

Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel'in 13 yıllık eşi Zeynep Demirel ile boşanma iddiaları magazin gündeminde manşetleri süsledi. Şubat 2014'te Yade, Ağustos 2017'de de Yeda adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftten "Bazen çoğu evlilikte olduğu gibi tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" açıklaması gelmişti. Son olarak eşi Zeynep Demirel ile bir davetten fotoğrafını paylaşan Volkan Demirel'in yazdığı not ise tüm bu iddialara cevap niteliğindeydi...