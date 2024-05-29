Zeynep ve Volkan Demirel çiftinden aşk pozu! Boşanacakları magazin gündemini sallamıştı! O paylaşımla dedikodulara son verdiler...

Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel'in 13 yıllık eşi Zeynep Demirel ile boşanma iddiaları magazin gündeminde manşetleri süsledi. Şubat 2014'te Yade, Ağustos 2017'de de Yeda adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftten "Bazen çoğu evlilikte olduğu gibi tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" açıklaması gelmişti. Son olarak eşi Zeynep Demirel ile bir davetten fotoğrafını paylaşan Volkan Demirel'in yazdığı not ise tüm bu iddialara cevap niteliğindeydi...
Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel, 2010 yılında Zeynep Demirel ile nikah masasına oturdu.
Çift, Şubat 2014'te Yade, Ağustos 2017'de de Yeda adını verdikleri kızları ile anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
Ancak son zamanlarda çiftin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Çift hakkında 'boşanıyorlar' iddiası magazin gündeminin manşetlerini süsledi.