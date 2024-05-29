Yasak aşkları fena ifşa olmuştu! Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun yine el ele görüntülendi

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı geçtiğimiz aylarda ifşa olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından açıklamalar peş peşe gelmişti. Olayın üstünden aylar geçmesiyle çift artık beraberliklerini saklamıyor. Aşkları tam gaz devam eden Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun Nişantaşı'nda el ele görüntülendi.
Magazin dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemini derinden sarsmıştı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmişti.
Anne Tosun, bir magazin programına yaptığı açıklamalarla yasak aşkı doğrulamıştı.