Zeynep Bastık'tan bikini şov! ‘Z raporu’ dedi havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı sosyal medya onu konuştu
Zeynep Bastık'tan bikini şov! 'Z raporu' dedi havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı… Geçen mayıs ayında üç yıldır birlikte olduğu nişanlısı Tolga Akış'tan yeniden evlenme teklifi alan şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Bastık, evinin havuzunda keyif yaptığı anları Instagram hesabında paylaştı. Bikinisiyle objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. İşte Zeynep Bastık'ın o paylaşımı…
16.06.2021 21:35
- Son Güncelleme: 16.06.2021 21:56
Nişanlısı Tolga Akış ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve mayıs ayında yeniden evlilik teklifi alan Zeynep Bastık, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Evinin bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçiren Bastık, o anları "Geçen pazar gününden 'z' raporu" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Söz konusu videoda havuza girdiği görülen şarkıcının düzgün fiziği ise takipçilerinden tam not aldı. 27 yaşındaki Bastık'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Bastık'ın takipçileri, "Videodan çıkamıyorum", "Çok güzelsin", "Bayıldım! Bu kladar güzel olmak zorunda mısın?" yorumlarında bulundu.
Fit halleriyle kısa sürede sosyal medyaya damga vuran Zeynep Bastık'ın boyu ise merak konusu oldu. İşte başta Zeynep Bastık olmak üzere ünlü isimlerin boyları…