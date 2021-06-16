Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal’ı hiç böyle görmediniz! Estetiksiz hali ortaya çıktı gören şaştı kaldı meğer o da…

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal'ı hiç böyle görmediniz! Estetiksiz hali ortaya çıktı… Teşkilat dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Deniz Baysal, tekne turunda eşi Barış Yurtçu ile görüntülendi. Eşini öpücüklere boğan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Romantik görüntüleriyle gündeme gelen Deniz Baysal'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Baysal'ın geçmiş yıllara ait fotoğrafı ise şaşkınlık yarattı. Ünlü oyuncunun estetiksiz hali kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İşte Deniz Baysal'ın estetiksiz hali…

16.06.2021 21:00 - Son Güncelleme: 16.06.2021 21:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





